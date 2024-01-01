В Упоровском районе разыскивают браконьеров, застреливших лося

| Фото: Госохотдепартамент Тюмеснкой области | Фото: Госохотдепартамент Тюмеснкой области

Браконьеров, которые застрелили лося в охотничьих угодьях, разыскивают в Упоровском районе. Полиция проводит по факту доследственную проверку. Также на прошедшей неделе в Тюменской области зафиксировали три нарушения правил охоты, сообщает Госохотдепартамент.

Один охотник без отметки о добыче в разрешении и заполненного отрывного талона перевозил трофеи в Омутинском районе.

А в Ишимском и Юргинском районах произошли аварии. Водители сбили косуль.