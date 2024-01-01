С улиц Ишима вывезли 8,5 тысяч кубов снега с начала января

| Фото: скриншот видео администрации Ишима | Фото: скриншот видео администрации Ишима

8,5 тыс. куб. м снега вывезли дорожные службы на полигон с улиц Ишима с начала января. Круглосуточно расчищают дороги 20 рабочих и 30 спецмашин, сообщает администрация города.

За декабрь выпало 50 мм осадков при норме для этого месяца 24 мм, с 1 по 15 января тоже выпала двойная норма снега - 38 мм. В городе расчищают от снега как дороги, так и тротуары, подходы к социальным объектам. Предприятие по содержанию улично-дорожной сети привлекло дополнительные силы.

Всего с начала зимы на полигон из Ишима вывезли 28 тыс. тонн снега.