  • 15 января 202415.01.2024понедельник
  • USD88,1324
    EUR96,7517
  • В Тюмени -14..-16 С 3 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

С улиц Ишима вывезли 8,5 тысяч кубов снега с начала января

Общество, 18:09 15 января 2024

скриншот видео администрации Ишима | Фото: скриншот видео администрации Ишима

8,5 тыс. куб. м снега вывезли дорожные службы на полигон с улиц Ишима с начала января. Круглосуточно расчищают дороги 20 рабочих и 30 спецмашин, сообщает администрация города.

За декабрь выпало 50 мм осадков при норме для этого месяца 24 мм, с 1 по 15 января тоже выпала двойная норма снега - 38 мм. В городе расчищают от снега как дороги, так и тротуары, подходы к социальным объектам. Предприятие по содержанию улично-дорожной сети привлекло дополнительные силы.

Всего с начала зимы на полигон из Ишима вывезли 28 тыс. тонн снега.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Ишим , уборка снега

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:30 15.01.2024Тюменским снайперам на передовую доставили прицелы и тепловизионные насадки
19:03 15.01.2024В ХМАО-Югре завершили строительство новой системы измерения количества нефти
18:41 15.01.2024Регионы УФО восстановили и построили 689 объектов на Донбассе
18:40 15.01.2024Инструкторов для новых региональных филиалов центра “Воин” обучат в Тюмени