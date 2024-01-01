Инструкторов для новых региональных филиалов центра “Воин” обучат в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Торжественное мероприятие, посвященное старту программы обучения кандидатов в инструкторы центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин", состоялось в Тюменской областной думе 15 января. На протяжении двух с половиной месяцев претенденты в инструкторский состав разных субъектов будут обучаться на базе региона.

“В обществе высок запрос на патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения. Борьба за умы наших детей, подростков идет постоянно. Это особенно актуально сейчас. Чтобы победить в этой непростой борьбе, нам нужны грамотные тренеры и инструкторы, которые могут повести за собой ребят. О важности патриотического воспитания неоднократно говорил президент России Владимир Владимирович Путин. На прямой линии в декабре он призвал подключать к этому процессу больше участников специальной военной операции”, – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он напомнил, что в регионе сложился многолетний опыт развития системы добровольной подготовки молодежи к военной службе, сформированы практики и стандарты проведения патриотических мероприятий. Сеть специализированных групп добровольной подготовки к военной службе охватывает все муниципальные районы и города области. Работу по подготовке и методической поддержке кадрового состава системы военно-патриотического воспитания ведет центр “Аванпост”. Его многолетний опыт позволил сформировать современную методическую и инфраструктурную базу. По словам Александра Моора, благодаря этому ресурсу в 2023 году Тюменская область успешно вошла в реализацию проекта по созданию центра “Воин”. При поддержке администрации президента России сформирована уникальная учебно-материальная база, подобран профессиональный инструкторский состав. Он будет работать с допризывной молодежью. Теперь Тюменская область стала межрегиональной площадкой проекта по подготовке инструкторского состава центров.

Председатель правления центра "Воин", депутат Госдумы Виктор Водолацкий акцентировал внимание на том, что тюменский филиал организации стал лучшим в России. “Здесь созданы все условия. Есть поддержка губернатора, правительства для того, чтобы наш центр занимал одно из ведущих мест в Российской Федерации. Все показатели и уникальный состав инструкторов позволил изменить систему подготовки. Здесь будут готовить руководителей филиалов центра для новых субъектов, в том числе для Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской, Херсонской областей”, – добавил он.

Тюменская область выбрана площадкой для обучения не случайно, отмечает заместитель главы региона Алексей Райдер. Инструкторы регионального филиала – на хорошем счету на федеральном уровне. По его словам, это и вызов, и в то же время подтверждение доверия.

“С первых дней работы по проекту мы получали колоссальную поддержку от губернатора в инфраструктурном плане и в организационно-методическом. Инструкторы прошли полноценное обучение после отбора. Именно в Тюменской области два с половиной месяца будут обучаться претенденты в инструкторский состав других регионов. Это новый опыт”, – добавил он.

В первом потоке 2024 года обучение пройдут 100 кандидатов в инструкторы центра "Воин". В качестве наставников выступят, в том числе, руководители направлений действующих филиалов организации. По завершении курса в конце марта каждый выпускник получит диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации "Инструктор по виду спорта (военно-прикладные виды спорта), педагог дополнительного образования" и приступит к работе в новых региональных отделениях “Воина”.

Дополнительно к основной программе будущие инструкторы пройдут курсы по управлению внедорожной мототехникой и первоначальное обучение для получения лицензии на приобретение гладкоствольного оружия.

Программа "Общая военная подготовка" рассчитана на 620 часов и состоит из двух блоков. Она позволит кандидатам в инструкторы сформировать профессиональные компетенции, необходимые в сфере педагогической деятельности и преподавании военно-прикладных дисциплин допризывной молодежи.

Первый блок программы – практический (45 дней). Он состоит из четырех образовательных модулей: огневая подготовка, тактическая подготовка, пилотирование БПЛА, военно-прикладные дисциплины. Углубленное изучение огневой подготовки пройдет на стрелковом полигоне ССК "Стальной азарт".

Второй блок программы – теоретический (29 дней). Он пройдет с 1 по 29 марта 2024 года на базе Института психологии и педагогики и Института физической культуры Тюменского государственного университета.

Отметим, в 2024 году новые региональные отделения центра "Воин" откроют в Волгоградской, Сахалинской, Мурманской областях, Камчатском крае, Чувашской Республике, Республике Саха (Якутия), Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" создан по поручению президента Владимира Путина с целью воспитать новое поколение патриотов и защитников России. Первые 12 региональных отделений открылись в мае 2023 года. После того, как начнут работу все центры, представители “Воина” займутся школами и вузами. 15 января 2024 года организация подписала соглашение с Тюменским индустриальным университетом.

Инна Пахомова