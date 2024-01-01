Тюменским снайперам на передовую доставили прицелы и тепловизионные насадки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дополнительное оборудование в виде оптических прицелов и тепловизионных насадок получили бойцы подразделения "Тайга", сформированного в Тюменской области. Специальные оптические приборы необходимы для более четкой работы группы снайперов. Теперь в арсенале военнослужащих - зрительная труба с 70-кратным приближением, прицелы на крупнокалиберные и обычные винтовки, тепловизионные насадки на прицелы, позволяющие работать в ночное время, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Хотим выразить благодарность жителям Тюменской области , губернатору Александру Моору за предоставленную помощь. Она очень необходима и поможет в службе", - сказал боец с позывным "Техник".

В этот же день военнослужащие установили допоборудование на винтовки и протестировали на полигоне. Как рассказал спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко, прицелы и другая оптика была приобретена по просьбе самих бойцов.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области