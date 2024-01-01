Тюменцев приглашают стать волонтерами Всероссийского голосования за объекты благоустройства

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюменской области всех возрастов приглашают стать волонтерами Всероссийского голосования за объекты благоустройства.

Об открытии регистрации волонтеров, которые помогут жителям принять участие в голосовании, на Всероссийском муниципальном форуме "Малая родина — сила России" объявил председатель комитета Государственной думы по молодежной политике, руководитель Ассоциации волонтерских центров и платформы добро.рф Артем Метелев.

"Волонтеры помогают в организации процесса, привлекают жителей к тому, чтобы выбрать, какие именно объекты необходимо улучшить, изменить, предлагают голосовать. Затем волонтеры сопровождают этот процесс, контролируют качество реализации задуманного", - сообщил он.

Стать волонтером может любой россиянин, достигший 14-летнего возраста. Для этого необходимо пройти регистрацию на платформе добро.рф (Голосование за благоустройство 2024). Основные критерии отбора: готовность принять участие в проекте, коммуникабельность (умение общаться с людьми, увлекать, способность четко рассказать о проекте и ответить на вопросы), стрессоустойчивость, сообщает пресс-центр Ассоциации волонтерских центров.

В 2023 году общая численность волонтеров, которые захотели присоединиться к реализации проекта, превысила 100 тыс. человек (в 2 раза больше показателей 2022 года). Благодаря волонтерам в 2023 году во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства приняли участие более 14,2 млн россиян.

В 2024 году голосование традиционно пройдет в марте-апреле.

Национальные проекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, касаются ключевых направлений работы.

В рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" благоустраиваются общественные пространства (набережные, места отдыха, парки, скверы, улицы, спортивные площадки и др.), а также реализуются проекты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Концепция проекта предполагает активное участие граждан в выборе проектов благоустройства общественных пространств своего города или поселения путем голосования, в котором может принять участие любой гражданин России старше 14 лет. По результатам голосования во всех регионах определяются общественные территории, подлежащие благоустройству в первую очередь.

Мероприятия по реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" к 2030 году позволят улучшить качество городской среды в России в полтора раза.