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Тюменцев приглашают стать волонтерами Всероссийского голосования за объекты благоустройства

Общество, 16:16 16 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюменской области всех возрастов приглашают стать волонтерами Всероссийского голосования за объекты благоустройства.

Об открытии регистрации волонтеров, которые помогут жителям принять участие в голосовании, на Всероссийском муниципальном форуме "Малая родина — сила России" объявил председатель комитета Государственной думы по молодежной политике, руководитель Ассоциации волонтерских центров и платформы добро.рф Артем Метелев.

"Волонтеры помогают в организации процесса, привлекают жителей к тому, чтобы выбрать, какие именно объекты необходимо улучшить, изменить, предлагают голосовать. Затем волонтеры сопровождают этот процесс, контролируют качество реализации задуманного", - сообщил он.

Стать волонтером может любой россиянин, достигший 14-летнего возраста. Для этого необходимо пройти регистрацию на платформе добро.рф (Голосование за благоустройство 2024). Основные критерии отбора: готовность принять участие в проекте, коммуникабельность (умение общаться с людьми, увлекать, способность четко рассказать о проекте и ответить на вопросы), стрессоустойчивость, сообщает пресс-центр Ассоциации волонтерских центров.

В 2023 году общая численность волонтеров, которые захотели присоединиться к реализации проекта, превысила 100 тыс. человек (в 2 раза больше показателей 2022 года). Благодаря волонтерам в 2023 году во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства приняли участие более 14,2 млн россиян.

В 2024 году голосование традиционно пройдет в марте-апреле.

Национальные проекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, касаются ключевых направлений работы.

В рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" благоустраиваются общественные пространства (набережные, места отдыха, парки, скверы, улицы, спортивные площадки и др.), а также реализуются проекты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Концепция проекта предполагает активное участие граждан в выборе проектов благоустройства общественных пространств своего города или поселения путем голосования, в котором может принять участие любой гражданин России старше 14 лет. По результатам голосования во всех регионах определяются общественные территории, подлежащие благоустройству в первую очередь.

Мероприятия по реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" к 2030 году позволят улучшить качество городской среды в России в полтора раза.

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# Формирование комфортной городской среды

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