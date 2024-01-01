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В Тюмени сказку "Кто спрятался в органе?" исполнит Мария Блажевич

Общество, 09:40 17 января 2024

tgf.kto72.ru

Концерт "Кто спрятался в органе?" лауреата международных конкурсов Марии Блажевич (орган) начнется в Тюменской филармонии 11 февраля в 12 часов. Гости услышат сказку современной писательницы, члена Союза писателей России Ксении Фёдоровой в исполнении музыканта и артистов филармонии, юных исполнителе.

По информации органзаторов, сказка "Кто спрятался в органе?" повествует о молодом настройщике, который получает важную работу – смотреть за органом, который находится в стенах старинного готического собора. Постепенно он начинает замечать, что по ночам кто-то хозяйничает внутри музыкального инструмента, и к утру орган снова приходится настраивать. Поставив хитроумную ловушку, мастер поймает странного органного "гнома".

Приобрести билеты можно в кассах ТКТО или на сайте.

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# орган , ТКТО

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