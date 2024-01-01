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Тюменский проект по укреплению внутрисемейных отношений получил поддержку в 2,6 млн рублей

Общество, 15:10 16 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Нейромяч: программа укрепления внутрисемейных отношений" получил поддержку Фонда президентских грантов в размере 2,6 млн рублей. Он направлен на улучшение взаимоотношений в многодетных, неполных, малоимущих семьях, испытывающих кризис. Особое внимание будет уделяться семьям-участникам СВО, семьям, столкнувшимся с утратой. Реализация намечена с августа 2024 года по июнь 2025 года.

В основу проекта входят совместные профилактические мероприятия в комплексе с корригирующей нейрогимнастикой. В них примут участие не менее 72 семей с детьми младшего школьного возраста от 8 до 10 лет из Тюмени и Тюменской области.

Запланировано около 630 занятий по корригирующей гимнастике, гандболу и нейрофитнесу для детей и родителей в школах Тюмени и спортивных комплексах Тюменской области. Кроме того, будут проведены мастер-классы от трехкратной чемпионки мира по гандболу Надежды Муравьевой, около семи семейных спортивных эстафет "Быстрее, выше, сильнее", профилактические тренинги "Семья - это главное" и спортивные турниры "Нейромяч".

Организаторы отмечают, что на первом этапе проекта происходит коррекция психоэмоционального фона и мотиваций детей и родителей. На втором этапе идет работа с проблемами семьи. На третьем этапе достигается мобилизация ресурсов семьи.

Добавим, ТРОО "Федерация гандбола Тюменской области" разработала методику сравнительно недавно. Благодаря ей в первой половине 2023 года был успешно реализован проект для дошкольников, где 96 детей смогли существенно улучшить показатели своего здоровья, а 45 специалистов прошли программу переподготовки данной методики.

Юлия Карандашева

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