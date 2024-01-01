Наркокурьера с мефедроном задержали полицейские в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодого человека, подозреваемого в распространении наркотиков, задержали в Тюмени сотрудники полиции. Как сообщает УМВД по Тюменской области, у местного жителя 2001 года рождения изъяли около 40 гр мефедрона.

В ходе проверки оперативной информации сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали тюменца. В его вещах в присутствии понятых полицейские обнаружили приготовленный к сбыту сверток с синтетическим наркотиком.

Подозреваемый признался следователю, что занимался распространением наркотических средств. В одном из мессенджеров он заказал партию запрещенных веществ, которую забрал через тайник для дальнейшего сбыта на территории Тюмени.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.