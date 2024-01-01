Межрегиональный чемпионат по пилотированию "Кванторейс" пройдет в Тюмени

| Фото: из сообщества "Чемпионат по FPV пилотированию "Кванторейс" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Чемпионат по FPV пилотированию "Кванторейс" во ВКонтакте

Межрегиональный чемпионат по пилотированию "Кванторейс" пройдет в Тюмени 21 и 22 февраля. Ребята в возрасте 11-17 лет со всей России посоревнуются в области FPV пилотирования радиоуправляемых моделей квадрокоптеров и радиоуправляемых моделей автомобилей, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Чемпионат состоит из двух треков. В направлении "Авто" – "FPV Пилотирование модели грузовика "TAMIYA" за отведенный период времени участникам необходимо будет проехать на радиоуправляемой модели грузовика с применением управления через FPV-шлем. В направлении "Аэро" – "Пилотирование модели квадрокоптера "Геоскан Пионер" школьникам предстоит на время пролететь на радиоуправляемой модели квадрокоптера по заданной трассе.

Состязания пройдут в очном формате. Оборудование и модели грузовиков и квадрокоптеров предоставляются организаторами, но допускается использование собственной модели грузовика "TAMIYA" и модели квадрокоптера "Геоскан Пионер" стандартной комплектации.

Победителями чемпионата станут участники, показавшие три лучших результата в турнирной таблице по каждому из направлений.