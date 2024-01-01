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В Тюмени виновника смертельного ДТП с подростками отправили в колонию-поселение

Происшествия, 18:18 16 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К лишению свободы на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении приговорили в Тюмени 44-летнего виновника смертельного ДТП с подростками. Его также на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ночью 9 апреля 2022 года подсудимый ехал на автомобиле Mazda-6 по Червишевскому тракту в Тюмени. При совершении поворота налево на нерегулируемом перекрестке водитель, нарушив правила дорожного движения, не уступил дорогу встречному автомобилю ВАЗ-21074 и столкнулся с ним.

В автомобиле ВАЗ-21074 помимо несовершеннолетнего водителя находились трое подростков. В результате ДТП водитель и пассажир погибли, здоровью двух подростков причинен тяжкий вред.

Обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего тюменца вынес Калининский районный суд. Он также удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 1,1 млн рублей.

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# ДТП , прокуратура , суд

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