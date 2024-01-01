На “базе моржей” в Тюмени оборудуют купели и строят церковь изо льда

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подготовка к крещенским купаниям идет на территории базы “моржей” “Озеро чемпионов” – на озере Липовом. Появятся три купели и одна иордань. Здесь с 18 на 19 января смогут окунуться все желающие жители Тюмени.

“Очень многое сделано, но предстоит еще доделать. У нас опущены купели, почищены площадки. Осталось установить теплую палатку, поставить крест над иорданью. У нас будет свое кафе, в котором смогут перекусить гости”, – сказал исполнительный директор тюменского центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт — Тюмень" Андрей Агарков.

Появится здесь и церковь изо льда. В эти дни Андрей Агарков доделывает ее со своими помощниками.

Места для крещенских купаний тюменские “моржи” оборудуют самостоятельно уже 12 лет. По словам Алексея Агаркова, тюменцы давно любят это место. До пандемии здесь окунались до восьми тысяч человек. В 2023 году территорию в крещенские купания посетили более пяти тысяч горожан.

“Такое умиротворение испытываешь после работы по обустройству купелей! Я весь мокрый, мне тяжело, а – удовольствие”, – заключил Андрей Агарков.

Окунуться на "базе моржей" горожане смогут уже в 12 часов 18 января. В 13 часов священник Николай Макаров из храма в честь иконы Божией Матери "Утоли моя печали” освятит купели.

Основная локация, как и прежде, расположена в районе Свято-Троицкого монастыря. Третья разместится на реке Туре в жилом районе Антипино (МАУ ДО ДЮСШ "Старт XXI век", ул. Высотная, 1, корп. 4).

Инна Пахомова, Александр Лабыкин