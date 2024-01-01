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На “базе моржей” в Тюмени оборудуют купели и строят церковь изо льда

Общество, 19:07 16 января 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подготовка к крещенским купаниям идет на территории базы “моржей” “Озеро чемпионов” – на озере Липовом. Появятся три купели и одна иордань. Здесь с 18 на 19 января смогут окунуться все желающие жители Тюмени.

“Очень многое сделано, но предстоит еще доделать. У нас опущены купели, почищены площадки. Осталось установить теплую палатку, поставить крест над иорданью. У нас будет свое кафе, в котором смогут перекусить гости”, – сказал исполнительный директор тюменского центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт — Тюмень" Андрей Агарков.

Появится здесь и церковь изо льда. В эти дни Андрей Агарков доделывает ее со своими помощниками.

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Места для крещенских купаний тюменские “моржи” оборудуют самостоятельно уже 12 лет. По словам Алексея Агаркова, тюменцы давно любят это место. До пандемии здесь окунались до восьми тысяч человек. В 2023 году территорию в крещенские купания посетили более пяти тысяч горожан.

“Такое умиротворение испытываешь после работы по обустройству купелей! Я весь мокрый, мне тяжело, а – удовольствие”, – заключил Андрей Агарков.

Окунуться на "базе моржей" горожане смогут уже в 12 часов 18 января. В 13 часов священник Николай Макаров из храма в честь иконы Божией Матери "Утоли моя печали” освятит купели.

Основная локация, как и прежде, расположена в районе Свято-Троицкого монастыря. Третья разместится на реке Туре в жилом районе Антипино (МАУ ДО ДЮСШ "Старт XXI век", ул. Высотная, 1, корп. 4).

Инна Пахомова, Александр Лабыкин

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# зимнее плавание , крещенские купания , моржи

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