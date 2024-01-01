Подозреваемого в мошенничестве в отношении трех пенсионерок задержали в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в мошенничестве в отношении трех пенсионерок задержали в Тюменской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

С заявлением о мошенничестве обратилась женщина 1937 года рождения. Пенсионерка рассказала, что ей позвонили неизвестные, представились работниками банка и сообщили, что злоумышленники взломали ее счет. Выполняя инструкции телефонных аферистов, пожилая женщина лишилась 240 тыс. рублей.

На следующий день в полицию областного центра обратились еще две пожилые женщины и заявили, что преступники под предлогом оказания помощи родственникам, якобы попавшим в ДТП, выманили у них 500 тыс. рублей. Во всех случаях звонившие требовали передать деньги через курьера. Сотрудники уголовного розыска изучили записи камер видеонаблюдения установили личность и задержали молодого человека, которому потерпевшие передавали сбережения.

Подозреваемый, ранее не судимый 21-летний тюменец, признался в содеянном. Молодой человек рассказал, что согласился на подработку, которую нашел в Интернете. Он должен был ездить по указанным "работодателем" адресам, забирать денежные средства, оставлять себе 2,5% от этой суммы, а остальную часть переводить на банковские счета. По словам подозреваемого, незаконной деятельностью он занимался около месяца.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается.