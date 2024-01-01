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Руслан Кухарук станет участником круглого стола на тему муниципальной политики в Москве

Общество, 19:34 16 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Глава Тюмени, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Руслан Кухарук примет участие во Всероссийском муниципальном форуме, который проходит в Москве. На круглом столе с экспертами 18 января он обсудит тему муниципальной политики России.

“Муниципальная политика продолжительное время привлекала к себе существенно меньше внимания, чем федеральная и региональная. В последние годы она претерпела значительные позитивные изменения, связанные с реализацией президентской стратегии развития: жизнь в малые города вернулась, граждане стали активнее участвовать в управлении, выросла роль муниципального уровня власти в реализации национальных целей развития страны”, – сообщает экспертный институт социальных исследований.

Известно, что участниками обсуждения также станут руководитель департамента региональных программ АНО “Экспертный институт социальных исследований”, заместитель председателя комиссии Общественной палаты по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Дарья Кислицына, генеральный директор АНО “Институт региональных проблем” Наталья Линдигрин и другие.

Модерировать обсуждение будет политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

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# Москва , обсуждение , Руслан Кухарук

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