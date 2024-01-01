Владимир Путин встретился с главами муниципалитетов на форуме "Малая родина — сила России”

| Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Руслана Кухарука

Президент России Владимир Путин провел совещание с главами муниципальных образований субъектов России, организованное в рамках Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России" 16 января. Участие в событии принял и глава Тюмени Руслан Кухарук.

“Это была откровенная беседа. Мы затронули актуальные темы, с которыми сталкиваемся ежедневно, некоторые делились личными и семейными историями служения. Прозвучали примеры того, как федеральные проекты помогают в развитии муниципальных образований: создаются общественные пространства, строятся школы, транспортные развязки и новые жилые комплексы…”, – написал в своем Telegram-канале глава Тюмени Руслан Кухарук.

Он добавил, что на встрече затронули темы развития промышленных городов, формирования комфортной городской среды, патриотического воспитания, подготовки кадров для муниципалитетов и важность обучающих программ, одной из которых является "Школа мэров". Серьезную методическую помощь главам оказывает ВАРМСУ. Отмечалась и важность поддержки командами успешных регионов муниципальных образований ДНР И ЛНР.

“Много мы говорили о том, как жители объединяются и создают яркие и интересные проекты, ведут волонтерскую работу… Для каждого главы важно сегодня оказывать заботу и поддержку семьям военнослужащих – участников специальной военной операции. Владимир Владимирович Путин также назвал поддержку семей военнослужащих важнейшей общенациональной задачей”, – сказал Руслан Кухарук.

От имени муниципального сообщества глава Тюмени поблагодарил президента России за реализованную идею – показать в рамках выставки на ВДНХ успешные практики и достижения всех регионов. Потенциал еще есть, и открыть для себя что-то новое может каждый, считает Руслан Кухарук. По его словам, в городах можно создать площадки, где будут раскрываться достижения и туристический потенциал городов, успехи межмуниципального сотрудничества. “Самое главное – жители увидят: их вклад есть в реализованных проектах, каждый может стать соавтором будущего”, – заключил глава города.

Отметим, 15 января Руслан Кухарук в рамках Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России" принял участие в работе секции, организованной ВАРМСУ совместно с Минстроем России и корпорацией ДОМ.РФ.

Он рассказал коллегам, что Тюмень является активным участником программ "Инфраструктурного меню". Комплекс мер экономической поддержки, таких как инфраструктурные облигации, инфраструктурный бюджетный кредит, направлен на развитие инфраструктуры и жилищного строительства. Благодаря этим инструментам в Тюмени строятся дороги, развязки, инженерные коммуникации, школы, закупаются новые автобусы.

“Знакомство с лучшими практиками, реализуемыми муниципальными образованиями, – это одна из задач форума, поскольку обмен опытом позволяет решать насущные задачи конкретных муниципалитетов. Мы и дальше готовы активно взаимодействовать с Минстроем, корпорацией ДОМ.РФ для обеспечения устойчивого развития города”, – написал глава Тюмени в своем Telegram-канале.