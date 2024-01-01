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О важнейших достижениях России рассказали волонтеры тюменским школьникам

Общество, 14:38 17 января 2024

региональное отделение "Молодой гвардии" | Фото: региональное отделение "Молодой гвардии"

Интерактивный урок по теме "Достижения России за 23 года" провели для школьников волонтеры Тюменского общественного штаба поддержки Владимира Путина. Урок прошел в формате популярной телевизионной игры "Где логика", - сообщает пресс-служба регионального отделения "Молодой гвардии".

Ребятам представили картинки-ребусы, в которых зашифрованы важные события по годам, достигнутые благодаря президенту Владимиру Путину. Сюда вошли подписанное с Китаем соглашение о сотрудничестве, присоединение к составу РФ Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей и другие события.

По словам федерального координатора "Молодой Гвардии" по УрФО Владимира Сбитнева, современная история только начинает внедряться в школьную программу, но в нынешнее время ей нужно уделять особое внимание. Подрастающее поколение — это будущее страны, поэтому важно, чтобы молодежь умела анализировать события, которые сейчас происходят в мире.

"В формате популярной игры нам удалось поговорить с ребятами о достижениях России за 23 года. Не могу не отметить их заинтересовать и интеллектуальные способности, все ребята с легкостью решали задачи и отвечали на вопросы" - поделился Владимир Сбитнев.

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