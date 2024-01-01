Тюменцы отдают предпочтение сибирской и паназиатской кухням

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Русская, кавказская и европейская кухни преобладает в ресторанах и кафе Тюмени. Посетители отдают предпочтение меню с блюдами сибирской и паназиатской кухонь.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в департаменте потребительского рынка городской администрации.

"Активное развитие внутреннего туризма обусловливает активное введение рестораторами в меню блюд сибирской кухни. Вместе с тем в Тюмени являются популярными и востребованными также предприятия питания с паназиатской кухней: вьетнамской, японской, китайской и так далее. В 2023 году этот перечень дополнился первым рестораном быстрого обслуживания с корейской кухней — ресторан "CHICKO"", - уточнили специалисты ведомства.

Предприниматели сферы общепита постоянно ищут и предлагают гостям новые блюда, используют локальные продукты и дикоросы, продукцию местных товаропроизводителей и фермеров.

В реестр общепита Тюмени по итогам 2023 года попало 600 объектов, в том числе 151 кафе и 34 ресторана. Общее число точек общественного питания за год выросло на 210. В большинстве случаев открывают предприятия питания типа ресторан или кафе хозяйствующие субъекты, имеющие действующие предприятия питания и опыт работы в отрасли, то есть это укрупнение (расширение) сети предприятий, отметили специалисты департамента потребрынка.

"Учитывая ежегодную положительную динамику в сфере питания Тюмени, можно сделать вывод, что данная услуга востребована и пользуется популярностью у горожан и гостей города. При этом ресторанная сфера представлена предприятиями на любой вкус и финансы", - считают эксперты.

Развитие отрасли общественного питания в Тюмени связывают с такими факторами, как интенсивное социально-экономическое развитие города, стабилизация общей экономической ситуации и ресторанного бизнеса города на фоне разносегментного увеличения востребованности у населения услуг общественного питания.

Анжела Лебедева