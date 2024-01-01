В Тюмени число ресторанов и кафе увеличилось на 210 за год

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 407 кафе и ресторанов на 80 тыс. 549 посадочных мест находится в реестре объектов общепита департамента потребительского рынка Тюмени по данным на 1 января 2024 года. На аналогичную дату прошлого года их было 2 тыс. 197 на 71 тыс. 466 мест.

"Реестр формируется посредством сбора сведений из открытых источников данных, поскольку у предприятий сферы питания нет обязанности по предоставлению информации. Сфера общественного питания динамично развивается, продолжает прирастать объектами, ориентированными на современного потребителя и прогрессивные технологии, прирост за 2023 год составил 210 объектов или 9,6 процента", - рассказали специалисты ведомства "Тюменской линии".

В реестр общепита Тюмени попало 600 объектов за 2023 год, в том числе 151 кафе и 34 ресторана.

Развитие сферы общественного питания на территории города идет за счет частных инвестиций. Размещение объектов неравномерное. Наиболее высокая концентрация точек общепита наблюдается в центре города, в районах деловой активности, высокой плотности застройки. По мнению специалистов, они наиболее инвестиционно привлекательные для развития бизнеса, имеют повышенный спрос на подобные услуги.

Чаще всего кафе и рестораны предприниматели открывают в торговых центрах, торгово-офисных и офисных центрах, нежилых помещениях вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов.

Три ресторана в городе в прошлом году появились в зданиях памятников архитектуры. Это ресторан "Водокачка", ул. 25 Октября, 23б (здание водонасосной станции, построено в 1864 году), ресторан "Арбат", ул. Советская, 21 (дом П. Г. Катаева, М. Е. Дементьева, построен в середине XIX века) и "Наследие" по ул.Комсомольской, 19 (дом Г. А. Андреева, построен во второй половине XIX века).

Анжела Лебедева