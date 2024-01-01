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В Тюменской области проверили качество воды 52 крещенских купелей

Общество, 13:31 18 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пробы воды из 52 крещенских купелей проверили в Тюменской области. В результате лабораторных исследований все пробы соответствуют требованиям санитарных правил и норм, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

При этом, ведомство рекомендует не набирать воду из иорданей, рек и озер для дальнейшего употребления. Такая вода не предназначена для питья.

Жителям Тюменской области напомнили, что при окунании необходимо соблюдать меры предосторожности.

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# качество воды , крещенские купания , Роспотребнадзор

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