В Тюменской области проверили качество воды 52 крещенских купелей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пробы воды из 52 крещенских купелей проверили в Тюменской области. В результате лабораторных исследований все пробы соответствуют требованиям санитарных правил и норм, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

При этом, ведомство рекомендует не набирать воду из иорданей, рек и озер для дальнейшего употребления. Такая вода не предназначена для питья.

Жителям Тюменской области напомнили, что при окунании необходимо соблюдать меры предосторожности.