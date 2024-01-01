В регионах УФО за три года построено более тысячи малобюджетных спортивных объектов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За три последних года в регионах Уральского федерального округа было построено более тысячи малобюджетных спортивных объектов: универсальных круглогодичных залов, многофункциональных площадок во дворах, хоккейных кортов, футбольных полей, воркаут-зон, турниковых и силовых комплексов. Это отметил полномочный представитель президента России Владимир Якушев, который подвел итоги строительства спортивных сооружений "шаговой доступности".

Спортивные площадки "шаговой доступности", по его словам, мотивируют людей на системные занятия физкультурой и спортом. "При этом реализация таких проектов не требует серьёзных финансовых затрат: их стоимость обычно не превышает 25 млн рублей, при возведении используется типовая проектная документация, - отметил Владимир Якушев. – В соответствии с поручением президента регионы Уральского федерального округа активно развивали это направление: по итогам проделанной работы оно было признано выполненным и снято с контроля. Однако работа продолжится: подобные спортивные объекты будут и дальше появляться во дворах, парках и скверах".

По данным пресс-службы полпредства, на конец 2023 года, самый высокий уровень обеспеченности жителей спортивными объектами по УФО в Курганской области (73%). На Ямале он составляет 66%, в Тюменской области – 64%, в Челябинской и Свердловской областях – 58%, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – 50%.