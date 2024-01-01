Грузоподъемность ледовой переправы в Увате увеличили до 40 тонн

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Увеличена грузоподъемность на ледовых переправах в селах Уват и Тугалово Тюменской области. О принятии соответствующего решения сообщили в Главном управлении строительства региона.

Теперь автомобили общей массой до 40 тонн смогут осуществлять беспрепятственный проезд на ледовой переправе через р. Иртыш в селе Уват. Толщина льда по результатам замеров достигает 120 см.

На ледовой переправе в селе Тугалово на данный момент толщина льда достигает 75 см, что позволяет открыть проезд для грузовых автомобилей общей массой до 25 тонн.

Для обеспечения безопасности движения и сохранности ледовых переправ водителям рекомендуют не превышать допустимую грузоподъемность и соблюдать требования установленных дорожных знаков.