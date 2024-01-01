"Пятое время года" открыли в Тюменском районе

| Фото: предоставлено Юлией Данковской | Фото: предоставлено Юлией Данковской

Юбилейную персональную выставку "Пятое время года" художника Евгения Корнильцева-Быстринского открыли в центре культуры и досуга "Родник" в пос. Московский Тюменского района. Посмотреть работы мастера можно до 17 февраля, вход бесплатный, сообщает центр.

Евгений Корнильцев-Быстринский - мастер натюрморта, портретист, иконописец, реставратор, руководитель экспозиционной деятельности, галерист, педагог. Открытие выставки он приурочил к своему дню рождения, 17 января.

Напомним, это московский художник, который родился в д. Быстрая Голышмановского района. У него своя мастерская в столице, но несколько лет назад мастер перебрался на малую родину, создал там Дом художника, преподает юным живописцам в студии "Сад", занимается экспозиционной деятельностью, держит хозяйство и ведет скромную сельскую жизнь.