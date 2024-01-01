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Тюменцы встретятся с внучкой купца первой гильдии Василия Собенникова

Общество, 10:15 19 января 2024

предоставлено музеем

Встреча с внучкой купца первой гильдии Василия Собенникова исследователем, краеведом Инной Собенниковой пройдет в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20) 24 января в 18 часов 30 минут. В дар музею она передаст предметы потомков, сообщают организаторы.

Инна Собенникова изучает историю предков, создает семейное древо. Исследовательская работа находит отражение в ее научных трудах.

"На встрече состоится передача в дар предметов, принадлежавших потомкам Собенникова. Инна Оровна поделится своими семейными историями, а затем гости посмотрят документальный фильм о семье известного тюменского купца", - рассказали в музее.

Василий Алексеевич Собенников (1861-1939) – потомственный почётный гражданин города Кяхты, купец, чаеторговец, владелец кожевенного завода в Тюмени, соучредитель торгового дома "Собенников и братья Молчановы", меценат.

Мероприятие открыто для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей города. Вход по предварительной записи, количество мест ограничено. Телефон: 8 (3452) 46-49-63.

Возрастное ограничение: 16+.

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# музей , музей-усадьба Колокольниковых

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