Путешественник Константин Путятин встретится с читателями тюменской библиотеки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Встреча с путешественником и исследователем Константином Путятиным "Лукоморье. От русских былин до сибирского севера" пройдет в библиотеке истории города им. Андрея Текутьева 20 января в 14 часов, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

"Лукоморьем в старину называли морской залив или бухту, в славянском фольклоре так именовалось заповедное место на краю мира, а нам это слово известно, по большей части, благодаря пушкинским строкам. О том, реальная ли эта территория, где географически она отмечена на картах, кто из известных исследователей ее посещал, какие оставил описания этой местности, а также о том, какое отношение она имеет к истории Сибири и нашей страны в целом нам расскажет путешественник и исследователь из Нового Уренгоя Константин Путятин", — рассказали в библиотечной системе.

Константин Путятин — действительный член Русского географического общества в ЯНАО, участник эколого-туристического проекта "Лукоморье". В 2015 году он был отмечен дипломом лауреата в номинации "Лучший региональный проект" первой национальной премии в области географии и экологии "Хрустальный компас". Является участником краеведческой экспедиции "Паруса Ямала" на парусном катамаране "Азимут", маршрут которой пролегал по рекам Пур, Обь, по Тазовской и Обской губам.

Встреча пройдет по адресу: ул. Щербакова, 11. Вход бесплатный. Возрастное ограничение: 6+. Количество мест ограничено, запись по телефону 22-52-37 обязательна. Можно оставить заявку через сайт.