Александр Моор рассмотрел с руководителем тюменского УФСИН вопросы сотрудничества

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел рабочую встречу с руководителем областного УФСИН Дмитрием Руппом 18 января. На ней были рассмотрены вопросы взаимодействия правительства региона с ведомством.

Одно из важнейших направлений сотрудничества — реализация федерального закона "О пробации в Российской Федерации", вступившего в силу с 1 января.

Также прошло обсуждение развитие производственного сектора уголовно-исполнительной системы региона, перспективы создания новых видов производств, оказание помощи по привлечению потенциальных заказчиков и содействие по расширению рынка сбыта производимой продукции в Центрах трудовой адаптации осужденных исправительных учреждений области.

Дмитрий Рупп поблагодарил Александра Моора за оказанную помощь в закупке 45 единиц швейного оборудования. Данная мера поддержки позволит дополнительно привлечь к труду 90 осужденных, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.