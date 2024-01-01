Тело пропавшего на очистных сооружениях тюменского рабочего нашли у озера

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поиски рабочего, пропавшего на очистных сооружениях канализации в микрорайоне Копытова в Тюмени, завершены. Его тело нашли у озера.

Как сообщила корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” руководитель пресс-службы "Росводоканал Тюмень" Ирина Айданова, тело нашли спасатели около озера Осиновое.

Напомним, несчастный случай произошел днем 16 января. При проведении работ по ремонту приемной камеры на очистных сооружениях канализации один из сотрудников подрядной организации пренебрег правилами безопасности и упал в камеру гидротехнического сооружения.

Мужчину искали на протяжении трех дней. Специалисты водоканала содействовали сотрудникам Тюменской областной службы экстренного реагирования.

Инна Пахомова