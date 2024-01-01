Тюменские ученые-медики: регулярный прием кисломолочных напитков повышает работоспособность

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Влияние кисломолочных продуктов местного производства на пищеварение изучили специалисты Тюменского медицинского университета на 20 участниках в возрасте от 34 до 74 лет. Все они периодически сталкивались с проблемами ЖКТ, сообщает пресс-служба вуза.

В течение четырех месяцев группа лиц употребляла кисломолочные напитки. Контроль состояния здоровья проводился на основе анализов, которые участникам необходимо было сдавать регулярно.

Доцент кафедры терапии ТМУ, кандидат медицинских наук Наталья Федосеева рассказала, что период исследований охватил сразу несколько праздничных событий: Новый год, 23 февраля, 8 Марта, когда большинство людей не придерживаются основ здорового питания. Также участники не имели ограничений по образу жизни.

"Регулярный прием кисломолочных напитков положительно повлиял на уровень сахара крови и способствовал поддержанию нормального уровня холестерина и мочевой кислоты крови – это показали результаты исследования. Уменьшились жалобы со стороны органов ЖКТ, улучшилось общее самочувствие, повысилась работоспособность", – отметила врач-гастроэнтеролог.

Исследования проводились с одной из ведущих компаний-производителей молочной продукции, которая предоставила участникам исследования линейку кисломолочных напитков: в нее входят наринэ, ацидофилин и биопростокваша. Эти продукты обогащены специальными добавками.