В Тюмени выставку "Безнадежные живописцы" продлили до 4 февраля

Артур Молев "Под Литейным мостом" | Фото: организаторов проекта Артур Молев "Под Литейным мостом" | Фото: организаторов проекта

Работу выставки "Безнадежные живописцы" в центре событий "1А Первомайская" в Тюмени продлили до 4 февраля. Посетить экспозицию работ разных авторов из Санкт-Петербурга можно бесплатно 20 января.

40 произведений живописи и графики – по одной картине каждого автора показывают связь языка красок с реальными переживаниями человека. Выставку творческого объединения из Санкт-Петербурга "Безнадежные живописцы" открыли в начале декабря 2023 г. По выходным по ней проходят экскурсии.

20 января можно на них попасть трижды: в 12 часов, пройти предварительную регистрацию здесь; в 13 часов 30 минут; в 15 часов по ссылке.

Возрастное ограничение: 6+.