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Крещение Господне отмечают верующие в Тюменской области

Общество, 18:44 19 января 2024

t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Крещение Господне отмечают верующие в Тюменской области. Для окунания организованы 52 купели в населённых пунктах региона. В Нижнетавдинском районе, на реке Тавде, настоятель Храма Святой Троицы Вячеслав Белогубов совершил чин Великого освящения воды, сообщает информационный центр регионального правительства.

Все желающие могут набрать воды и окунуться в прорубь. Возле купели установили две палатки, а дорога устлали мягкой соломой. Рядом дежурят пожарная охрана, полиция и скорая помощь.

Во время крещенских купаний важно помнить о мерах предосторожности. Рекомендации врача здесь.

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# крещенские купания

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