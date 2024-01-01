Крещение Господне отмечают верующие в Тюменской области

| Фото: t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Крещение Господне отмечают верующие в Тюменской области. Для окунания организованы 52 купели в населённых пунктах региона. В Нижнетавдинском районе, на реке Тавде, настоятель Храма Святой Троицы Вячеслав Белогубов совершил чин Великого освящения воды, сообщает информационный центр регионального правительства.

Все желающие могут набрать воды и окунуться в прорубь. Возле купели установили две палатки, а дорога устлали мягкой соломой. Рядом дежурят пожарная охрана, полиция и скорая помощь.

Во время крещенских купаний важно помнить о мерах предосторожности. Рекомендации врача здесь.