Жители Тюменской области узнают об истории молодежной политики региона

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Об истории молодежной политики Тюменской области расскажут жителям региона в видео-роликах. В Сети появились два выпуска серии интервью с лидерами сферы: советником Председателя Правления Генерального директора ООО "СИБУР" Сергеем Сарычевым и депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Натальей Западновой.

Как сообщает издание "КП-Тюмень", видео приурочены к 30-летию молодежной политики Тюменской области. Всего будут опубликованы девять роликов. Их можно найти в официальном сообществе ВКонтакте "Актив Тюменской области".

"С самого основания молодежной политики у руля стояли специалисты своего дела: они создавали организации, поддерживающие интересы молодежи, работали над законами, способствующими развитию сферы. Благодаря усилиям лидеров в то время, современная молодежь знает, что ее голос имеет значение, а идеи будут услышаны — непростой, но благородный труд", — сказала директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова.

Также выйдут видеоинтервью с другими кураторами и руководителями сферы молодежной политики разных лет: вице-губернатором Тюменской области Ольгой Кузнечевских, секретарем Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андреем Артюховым, заместителем председателя Тюменской областной Думы Натальей Шевчик, директором Департамента социального развития Тюменской области Дмитрием Грамотиным, директором Департамента по спорту и молодежной политике города Тюмени Евгением Хроминым, заместителем Губернатора Тюменской области Павлом Белявским, директором Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ириной Широковой.