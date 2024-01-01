208 ДТП по вине пьяных водителей произошло в Тюменской области в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

208 ДТП , спровоцированных водителями в состоянии опьянения, произошло в Тюменской области в 2023 году. 24 человека погибли, 276 ранены. Руководитель Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер отметил, что автоинспекторы проводят системную работу по предупреждению пьяного вождения, однако без активного содействия населения такого результата было бы достичь невозможно, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

В 2024 году сотрудники Госавтоинспекции продолжат практику проведения "сплошных проверок" водителей на трезвость на различных участках дорог, меняя не только места проверок, но время и формат их проведения. На постоянной основе будут проводиться рейды и "точечные" проверки по выявлению водителей, управляющих транспортом под воздействием алкоголя и наркотиков.