400 участников собрал первый фестиваль "Тюмень сильная – ледниковый период"

| Фото: Екатерина Христозова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Екатерина Христозова, ИА "Тюменская линия"

Около 400 участников собрал первый спортивный фестиваль "Тюмень сильная – ледниковый период", который прошел в ТВВИКУ 21 января. Его посвятили Дню инженерных войск Вооруженных сил России.

Это первый фестиваль в Тюмени, где организаторами выступили спортсмены совместно с военными. Состязания провел восьмикратный чемпион России, мастер-спорта международного класса по тяжелой атлетике, обладатель абсолютного рекорда в становой тяге Михаил Кокляев.

"В прошлом году было принято решение совместно с Федерацией силового экстрима провести данное мероприятие на нашей территории, и сегодня совместными усилиями мы это сделали. Цель у нас заключалась в том, чтобы объединить жителей, всех причастных к инженерным войскам спортивным праздником", - сообщил начальник кафедры физической подготовки и спорта ТВВИКУ, полковник Дмитрий Яковлев.

Участниками соревнований стали курсанты училища и семьи города. Среди курсантских подразделений выступили лучшие спортсмены от факультетов по четырем видам спорта. Это мас-рестлинг, суть которого заключается в перетягивании палки двумя спортсменами, бои на льду, зимнее плавание с гирей на 24 кг, а также силовой экстрим.

Родители вместе с детьми сыграли в футбол в валенках. Свое мастерство показали тюменцы, участвующие в проекте "Семья спортивная – Тюмень сильная".

"Пришли сегодня вчетвером: я, жена и дочь с сыном. Не в первый раз уже участвуем в подобных состязаниях, все нравится, а самое главное, что детям весело", - поделился тюменец Алексей Чубасов.

Победителям и призерам вручили кубки, медали, грамоты и подарки.

Напомним, День инженерных войск России отмечается в стране 21 января. Накануне с профессиональным праздником офицеров, профессорско-преподавательский состав, ветеранов и сотрудников ТВВИКУ поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Виктория Макарова