Тюменский психолог рассказала о пользе объятий

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В День объятий, 21 января, тюменский психолог Ольга Быстрова рассказала, какую пользу привычка обниматься оказывает на организм человека.

"Исследования доказывают, что дети не могут нормально развиться без любящих прикосновений. Объятия не только дарят приятные эмоции, но и приносят пользу для физиологического здоровья", – отметила эксперт.

Как пишет издание "МегаТюмень", с помощью объятий можно снизить уровень стресса, так как во время этого процесса уменьшается количество соответствующих гормонов в организме. Также укрепляются функции сердца. Доказано, что те люди, которые часто обнимаются, реже страдают от повышенного давления.

"Прикосновения – мощный инструмент, который передает наши чувства. Поэтому, когда человек ощущает себя потерянным или подавленным, объятья помогают ему встать на ноги и восстановить самооценку. И, конечно, это улучшает взаимоотношения", – объяснила Ольга Быстрова.

Самым интересным свойством объятий является то, что они способны снизить боль у человека, ведь у него начинают выделяться эндорфины и улучшаться кровообращение. В совокупности это дает обезболивающий эффект.