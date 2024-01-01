В старинном особняке Тобольска создадут современную просветительскую площадку

| Фото: предоставлено Дилярой Гадировой | Фото: предоставлено Дилярой Гадировой

Грант почти в 500 тыс. рублей получит тобольская общественная организация "Добрая воля" с проектом "Народная аудитория". Программа направлена на сохранение архитектурных традиций городских и сельских территорий Тобольска и Тобольского района.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила автор и руководитель проекта, член правления общественной организации "Добрая воля" Елена Фёдорова.

По ее словам, проект ставит перед собой несколько задач. Первая – это приобщение к процессу сохранения архитектурного наследия молодежи. Вторая - создание рекреационно-просветительской круглогодичной площадки для проведения мероприятий по сохранению культурного наследия города и района.

"Исторический особняк находится на Базарной площади, 6. Пользуемся двумя помещениями общей площадью 100 квадратных метров. Первое постараемся приспособить под выставочное пространство, второе – под мастерскую. Здание старое, но надеемся, что все получится", - пояснила Елена Фёдорова.

Она рассказала, что площадка будет создана силами волонтеров. Школьники, студенты и неравнодушные тоболяки обустроят ее на субботниках по ремонту и оформлению мини-зон в этом пространстве.

В организованной для подростков школе-мастерской проведут уроки и экскурсии по историческому Тобольску и его окрестностям. Ребятам расскажут об основных расположенных на территории памятниках архитектуры и деревянного зодчества, истории их строительства и состоянию на сегодняшний день.

Там же для школьников организуют 10 мастер-классов "Тобольские наличники" по домовой резьбе, познакомят с основами деревянного зодчества, научат реставрировать наличники. В рамках проекта участники фестиваля "Том Сойер Фест Тобольск" закрепят полученные трудовые навыки по очистке, покраске и обновлению деревянного дома.

Кстати, сейчас в банке наличников их около 20, есть отреставрированные. Несколько изделий подарили городу, их трансформируют в доски объявлений.

"В планах после мастер-классов, когда наличники приведем в порядок, отреставрируем с помощью нашего плотника и участников проекта, выбрать в городе какой-то дом и предложить оконные украшения хозяевам в подарок. Называем это "усыновление" наличников", - рассказала Елена Фёдорова.

Вторая часть проекта "Народная аудитория" рассчитана на привлечение студентов, вовлечение их в экспедиции по нижней части города – по домам, которые еще считаются деревянными и сохраняют элементы местного деревянного зодчества.

Участникам предстоит собрать общий краеведческий материал: интересные фотографии, имеющие историческую ценность предметы и документы. Узнать историю жильцов или самого дома. Результатом экспедиций станут три экспозиции, размещенные в выставочном пространстве просветительской площадки.

"Считаю, что реализация проекта поможет решить проблему незнания истории своего города и района, непонимания важности сохранения архитектурных памятников для будущих поколений. А главное – сформирует у молодежи бережное отношение к наследию прошлого в городе, который когда-то был столицей Сибири", - резюмировала Елена Фёдорова.

Напомним, проект "Народная аудитория" победил в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2024 года. Всего по его итогам в Тюменской области 17 проектов НКО получат поддержку, общая сумма которой составит 23,7 млн рублей.

Инна Кондрашкина