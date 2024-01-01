Александр Моор поздравил студентов и преподавателей с Днем российского студенчества

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Студенческую молодежь и преподавателей вузов, колледжей и техникумов поздравил с Днем российского студенчества губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам главы региона, Тюменская область - студенческий регион. Он входит в топ-10 субъектов с наибольшей долей студентов среди общей численности жителей. Образовательные учреждения были и остаются кузницей кадров для всех отраслей экономики и социальной сферы региона и не только. А тюменские студенты каждый год успешно реализуют свои научные, предпринимательские, общественные и творческие идеи. Заявляют о себе и побеждают на многочисленных конкурсах, проявляют и лидерские качества. Благодаря активности молодых тюменцев регион в числе лидеров заявочной кампании Всемирного фестиваля молодежи. По инициативе президента России это масштабное событие, расширяющее международное молодежное сотрудничество, пройдет в этом году.

"Считаю нашу молодежь талантливой и целеустремленной, креативной и инициативной. Уважаемые студенты! Воодушевляясь вашими успехами, в регионе создается и расширяется среда для всесторонней самореализации молодых. Один из таких значимых проектов, который усилит конкурентное преимущество нашей области, - строительство межуниверситетского кампуса. Дорогие друзья! Пусть ваши студенческие годы станут временем безграничных возможностей для профессионального и личностного роста, реализации своих мечтаний и грандиозных планов, обретения надежных друзей и мудрых наставников. Желаю вам идти только вперед, сквозь все испытания к новым победам, своим личным и важным для нашего Отечества!" - сказал Александр Моор.