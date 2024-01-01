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Нетрезвая автомобилистка сбила пешехода в Тюменском районе

Происшествия, 19:15 22 января 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Нетрезвая автомобилистка сбила пешехода, пересекавшего дорогу вне “зебры” в Перевалово, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

ДТП произошло вечером 21 января на ул. Советской. Здесь под колеса автомобиля Renault Logan попал 45-летний пешеход, который переходил улицу вне пешеходного перехода.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Показания алкотестера у 52-летней водителя иномарки составили 0,50 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Женщина пояснила, что употребляла спиртное днем ранее, но после ДТП выпила валерьянку.

Обстоятельства аварии выясняются.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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