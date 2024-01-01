Нетрезвая автомобилистка сбила пешехода в Тюменском районе
Происшествия, 19:15 22 января 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Нетрезвая автомобилистка сбила пешехода, пересекавшего дорогу вне “зебры” в Перевалово, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
ДТП произошло вечером 21 января на ул. Советской. Здесь под колеса автомобиля Renault Logan попал 45-летний пешеход, который переходил улицу вне пешеходного перехода.
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Показания алкотестера у 52-летней водителя иномарки составили 0,50 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Женщина пояснила, что употребляла спиртное днем ранее, но после ДТП выпила валерьянку.
Обстоятельства аварии выясняются.