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Огнеборцы тушат пожар на территории спортшколы в Тюмени

Происшествия, 19:53 22 января 2024

скриншот видео ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: скриншот видео ГУ МЧС России по Тюменской области

Огнеборцы тушат пожар на территории спортивной школы в Тюмени по адресу: ул. Газовиков, д. 3а, сообщает ГУ МЧС МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре поступило в восьмом часу вечера 22 января.

“По прибытию на место вызова пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в подсобном помещении здания горит спортивный инвентарь”, – сообщили в ведомстве.

В тушении пожара задействовано 13 единиц техники и 41 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Сведений о погибших и пострадавших не поступало.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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