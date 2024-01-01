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После пожара в тюменской спортшколе организовали проверку

Происшествия, 21:37 22 января 2024

скриншот видео ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: скриншот видео ГУ МЧС России по Тюменской области

Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку по факту пожара в спортивной школе в областной столице, сообщает надзорный орган.

По информации МЧС России по Тюменской области, вечерои 22 января поступило сообщение о пожаре в здании спортивной школы по адресу: ул. Газовиков, д. 3а. В подсобном помещении загорелся спортивный инвентарь.

Пострадавших нет. Пожар ликвидирован на площади 30 кв. метров.

Прокурор области Владислав Московских поручил прокурору Центрального административного округа провести проверку по данному факту. При наличии оснований примут меры.

Видео ГУ МЧС России по Тюменской области

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары , прокуратура

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