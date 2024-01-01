Караоке-баттл для молодежи пройдет в Тюмени в День студента

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Караоке-баттл для студентов пройдет в Тюмени 25 января в Штабе общественной поддержки "Единой России" (ул. Водопроводная, 36). Начало в 16 часов, сообщает региональное отделение "Молодой гвардии".

В ходе мероприятия студенты учебных учреждений Тюмени смогут посоревноваться в умении красиво, дружно и весело петь. Сам баттл представляет собой не стандартное пение под караоке, а различные испытания для участников. Так, в программе четыре раунда, созданных в форме популярных телевизионных шоу, а также игры для болельщиков.

"Большая часть активистов организации - студенты, поэтому мы не можем не отметить этот праздник в таком современном популярном стиле. Мы регулярно проводим развлекательные мероприятия для молодежи, и этот день не станет исключением", - отметил федеральный координатор "Молодой Гвардии" по УФО Владимир Сбитнев.