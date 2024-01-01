В Ялуторовском районе собирают посылки для участников СВО к 23 февраля
Общество, 09:06 24 января 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Посылки для земляков, находящихся в зоне СВО, к 23 февраля собирают на пунктах сбора в с. Аслана и д. Осиновой Ялуторовского района. Сбор проходит в рамках акции "Посылка солдату", сообщает пресс-служба администрации района.
Коробки для сбора гуманитарной помощи появились в сельских магазинах - сюда люди приносят продукты первой необходимости, сладости, солдатские принадлежности. Финансовую помощь уже оказали 73 благотворителя.