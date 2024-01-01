Александр Моор: освобождение Ленинграда - пример гражданского единства и мужества

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ровно 80 лет назад Ленинград был полностью освобождён от фашистской блокады. Это стало громкой победой русского оружия, примером гражданского единства, мужества и стойкости советских людей. Они проявили несгибаемую волю, умение жить и побеждать, невзирая на суровые испытания.

Об этом в своем обращении по случаю 80-летия со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады заявил губернатор Тюменской области Алксандр Моор.

"Мы с глубокой скорбью и сердечной благодарностью вспоминаем жителей блокадного города, его защитников и освободителей. Среди них были военные соединения, созданные на территории нашего региона. На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге установлена памятная плита в честь наших земляков, погибших при защите Ленинграда. На тюменскую землю были эвакуированы крупные оборонные предприятия города на Неве. Здесь нашли приют и эвакуированные жители блокадного города, в числе которых осиротевшие дети. Все, кого объединили и закалили такие испытания, – истинные герои. Вечная память павшим защитникам Ленинграда", - говорится в обращении.

По словам Александра Моора, в Тюменской области проживают ветераны, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и медалью "За оборону Ленинграда". "От имени всех тюменцев низкий вам поклон за самоотверженность и силу духа. Желаю всем здоровья и долголетия, благополучия и счастья, мира и добра", - добавил глава региона.