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Специалисты тюменской компании помогают восстановить водопроводные сети Краснодона

Общество, 18:42 24 января 2024

администрация Краснодона и Краснодонского района | Фото: администрация Краснодона и Краснодонского района

Специалисты тюменской компании помогают восстановить водопроводные сети Краснодона. Только за три дня аварийщики бригады "Тюменьбурстроя" совместно с их коллегами из "Лугансководы" выполнили работы на 13 участках сетей.

Как рассказал глава города Краснодона Сергей Козенко, специалисты устранили течь трубы диаметром 159 мм первой скважины в районе Климовской балки, заменили несколько участков водопровода, прочистили колодцы и канализационные сети. А в Молодогвардейске – произвели засыпку траншеи и планировку.

администрация Краснодона и Краснодонского района | Фото: администрация Краснодона и Краснодонского района

"Хочу отметить, что при помощи специалистов бригады шефа-субъекта и специализированной техники ситуация с водоснабжением города и района значительно улучшилась. Остановки водоснабжения могут возникать только при проведении плановых и аварийных работ на сетях", - подчеркнул глава города.

Отметим, что в 2024 году при помощи Тюменской области в Краснодоне и Краснодонском районе восстановят 44 объекта. В том числе отопительные системы и кровли школ, учреждения социальной инфраструктуры и многоквартирные дома.

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# ЖКХ , Краснодон , поддержка , соглашение о сотрудничестве

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