Специалисты тюменской компании помогают восстановить водопроводные сети Краснодона
Специалисты тюменской компании помогают восстановить водопроводные сети Краснодона. Только за три дня аварийщики бригады "Тюменьбурстроя" совместно с их коллегами из "Лугансководы" выполнили работы на 13 участках сетей.
Как рассказал глава города Краснодона Сергей Козенко, специалисты устранили течь трубы диаметром 159 мм первой скважины в районе Климовской балки, заменили несколько участков водопровода, прочистили колодцы и канализационные сети. А в Молодогвардейске – произвели засыпку траншеи и планировку.
"Хочу отметить, что при помощи специалистов бригады шефа-субъекта и специализированной техники ситуация с водоснабжением города и района значительно улучшилась. Остановки водоснабжения могут возникать только при проведении плановых и аварийных работ на сетях", - подчеркнул глава города.
Отметим, что в 2024 году при помощи Тюменской области в Краснодоне и Краснодонском районе восстановят 44 объекта. В том числе отопительные системы и кровли школ, учреждения социальной инфраструктуры и многоквартирные дома.