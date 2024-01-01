Более сотни предметов передала тюменскому музею внучка купца Собенникова

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более сотни предметов, принадлежавших сибирской купеческой чете Собенниковых и их потомкам, переданы в фонды Тюменского музейно-просветительского объединения. Открытый процесс дарения прошел в музее-усадьбе Колокольниковых 24 января. Семейные реликвии передала внучка купца первой гильдии Василия Собенникова — Инна Собенникова.

Василий Алексеевич Собенников (1861–1939) — чаеторговец, владелец кожевенного завода в Тюмени, соучредитель торгового дома "Собенников и братья Молчановы", меценат. У Василия Алексеевича и его супруги Александры Александровны было шесть детей: Азелла, Глариоза, Нина, Александр, Александра и Ор. Инна Собенникова — дочь последнего, долго время изучает историю своей семьи. С семи лет она воспитывалась тетей — Азеллой Васильевной в Москве.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Вещи передавались в два этапа. Несколько лет назад это были семейные вещи, принадлежавшие моим деду и бабушке Василию и Александре Собеннниковым. Эти вещи были с ними в Кяхте, потом их привезли в Москву. В Тюмени эти вещи никогда не были, всё, что было у Василия Алексеевича здесь, пропало вместе с его домом, деньгами. Вещи из кяхтинского дома обозами отправлялись в Москву, из тринадцати обозов пришел только один. И всё равно он был полон антиквариата. Дальше это была целая история: вещи путешествовали, продавались, крались, иногда ломались. Какая-то часть осталась, их я собрала, и что смогла, привезла сюда.

Вторую часть вещей я передала этим летом. Это вещи младшей дочери Собенникова Азеллы, которая меня воспитывала, она смогла их отдать, когда мне было двадцать лет. Моя тетя была балериной, выступала в театре оперетты в 1920–1930 годы. Сохранились фотографии, которые делал ее муж с ее выступлений. Он был внуком князя Урусова, художником. Его друзья, тоже художники, рисовали мою тетю в танце, ее портреты. Я привезла их сюда", — рассказала Инна Собенникова.

По ее мнению, наибольшую ценность представляет портрет Азеллы Васильевны вполоборота, выполненный художником Сергеем Колесниковым в 1916 году.

Ранее часть переданных Инной Собенниковой предметов уже выставлялись в тюменских музеях. Это выставки "Семейные ценности" в музее-усадьбе Колокольниковых и "Секреты дамского столика" в музее "Дом Машарова". Часть поступивших в фонды новых предметов, включая портрет Азеллы Васильевны, к встрече была представлена в музее Колокольниковых (ул. Республики, 20).

Влада Нерадовская