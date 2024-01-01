В Тарманах открылась после ремонта библиотека

| Фото: "Централизованная городская библиотечная система" | Фото: "Централизованная городская библиотечная система"

Библиотека № 17 открылась после ремонта для жителей мкр-н Тарманы по ул. Игримская, 33. Мероприятие прошло в преддверии значимой даты – в 2024 году библиотеке исполняется 40 лет, сообщает пресс-служба Централизованной городской библиотечной системы.

С приветственным словом выступила заместитель главы города Дина Горковец. Она поздравила коллектив библиотеки, пожелала творческих и профессиональных успехов, отзывчивых и благодарных читателей.

Поэт Екатерина Володина пожелала библиотеке и ее читателям интересных встреч с тюменскими книгами и их авторами и подарила свои сборники стихов - "Сибирские читалочки" с автографом и "Зимние олимпийчики" с автографом олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Дениса Спицова. Екатерина с радостью отозвалась на предложение поучаствовать в творческом проекте библиотеки по созданию мультипликационного фильма по ее стихам.

В завершение мероприятия были вручены первые читательские билеты постоянным читателям - семье Давлиевых. Праздничный день продолжился мастер-классом по правополушарному рисованию для учеников третьих классов школы № 13.