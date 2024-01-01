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Семья Малюгиных из Ярковского района посвятила свою жизнь медицине

Общество, 18:21 24 января 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Семья Малюгиных из Ярковского района посвятила свою жизнь медицине. До Елены, мамы двоих детей, медиков в семье не было, пишет информационный центр правительства Тюменской области.

Профессиональный путь молодой специалист начала с Ярковской центральной больницы в 1998 году. Позади — окончание медицинского училища и Тюменской медицинской академии. Со временем благодаря сильным наставникам пришел опыт и профессионализм.

Там же Елена встретилась с будущим супругом, а потом родила двух детей: Максима и Катю.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Сейчас Елена — врач функциональной диагностики. Возглавляет отделение поликлиники, делится опытом и знаниями с молодым поколением. Сын Максим окончил Тюменский медицинский колледж. Он трудится на станции скорой помощи в Тюмени. Дочь Екатерина учится в ТМУ. Она станет врачом, как ее мама.

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# врачи , семья , Ярковский район

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