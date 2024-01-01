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В Тюмени "Паутина" помогла установить виновника аварии

Происшествия, 18:49 24 января 2024

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Программный комплекс "Паутина" помог установить автомобилиста, скрывшегося с места ДТП в Тюмени в декабре 2023 года. 54-летний тюменец на Lada задел Nissan на ул. Максима Горького, с места ДТП уехал, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Автомобиль был внесен в розыск. Система "вычислила" автомобиль, после чего автоинспекторы задержали водителя. Мужчина пояснил, что уехал, потому что не увидел повреждений на машине.

Суд приговорил мужчину к трем суткам административного ареста за оставление места ДТП.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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