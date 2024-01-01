Мария Трофимова рассказала, грозит ли Тюменской области снижение турпотока

| Фото: visittyumen.ru/ | Фото: visittyumen.ru/

Показатель туристических поездок в Тюменскую область за последние пять лет вырос в 2,5 раза. Объемы налоговых поступлений в консолидированный бюджет от работы отрасли выросли в 6,5 раз. Регион не раз входил в топ рейтингов Ассоциации туроператоров, Российского союза туриндустрии.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

"Если говорить о перспективах притока туристов – это аккуратная история, потому что этот показатель не может расти бесконечно. У всего есть конечная величина. Мы ограничены емкостью номерного фонда, объектов, которые принимают туристов, в том числе местных. Внутренний спрос – серьезный объем турпотока", - считает она.

Прогноз регионального департамента потребрынка и туризма - от 4 до 8 % увеличение турпотока в год.

На 2023 год была цель – увеличить поток туристов на 10 %. По словам Марии Трофимовой, итоги станут известны в феврале 2024 года, когда придут официальные статистические данные.

"Динамика сохраняется. Это видно по прошедшим новогодним праздникам. К нам приехали более 200 тысяч туристов, что выше, чем в предыдущем году. Отели показали среднюю загрузку от 60 до 80 процентов в зависимости от звездности. Основные места посещения - термальные комплексы, санатории, загородные локации, музеи, гастрономические заведения", - сказала Трофимова.

Создание новых объектов отрасли, открытие отелей, гостиниц, улучшение имеющейся инфраструктуры – задачи, которые решают в региональном правительстве совместно с администрациями городов, инвесторами, ведущими компаниями.

Известно, что ряд инвесторов заинтересован во вложении средств в строительство гостиниц и отелей. Одной из привлекательных локаций для этого станет туристско-рекреационный кластер у "Жемчужины Сибири".

Анжела Лебедева