Вероника Ефремова возглавила департамент образования и науки Тюменской области
Губернатор, 09:40 25 января 2024
Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Вероника Ефремова назначена на должность директора департамента образования и науки Тюменской области 25 января. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Моор.
Ранее Вероника Ефремова возглавляла Тюменский индустриальный университет, являлась председателем Совета ректоров вузов Тюменской области, напоминает информационный центр регионального правительства.