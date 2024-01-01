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Юные борцы Тюменской области поспорят за путевку на всероссийские старты

Спорт, 17:10 25 января 2024

Федерация спортивной борьбы Тюменской области | Фото: Федерация спортивной борьбы Тюменской области

За путевку на всероссийские старты поспорят юные борцы Тюменской области. Первенство УФО по греко-римской борьбе пройдет в Уватском районе 27 и 28 января, сообщает региональный департамент по спорту.

Соревнования соберут 280 юношей 14-15 лет из Курганской, Свердловской, Челябинской областей, а также ХМАО и ЯНАО. Наш регион представят более 50 спортсменов. Борцы покажут себя в 15 весовых категориях.

Первенство станет отборочным этапом перед всероссийскими стартами, тройка лучших в каждой весовой категории отправится на первенство, которое пройдет во Владимирской области в феврале.

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# греко-римская борьба

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