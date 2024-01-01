Ишимские школьники сделали 36 кормушек для птиц

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

36 кормушек для птиц сделали ученики школы № 7 Ишима. Они развесили их в Березовой роще, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что экологическая акция "Кормушка" проводится ежегодно куратором школьного лесничества - сотрудником Тюменского управления лесами Анной Кулигиной. Особое внимание специалист уделяет правильному кормлению птиц.

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Прикормка поможет пернатым благополучно пережить холода и восполнит сезонный дефицит пропитания. Положить в кормушку зимой можно зерно, нежареные семечки подсолнечника, несоленое сало, орехи, шишки, желуди, вареную скорлупу от яиц, мел.

В регионе работают 59 школьных лесничеств, больше половины из которых курируют сотрудники Тюменского управления лесами. Они регулярно проводят тематические уроки, акции и экскурсии, посвященные сфере лесного хозяйства, темам экологии и защиты окружающей среды. Под наставничеством специалистов дети знакомятся с профессиями сохранения лесных богатств и охраны живой природы.