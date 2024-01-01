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В тюменскую колонию пытались пронести телефоны для осужденных

Происшествия, 13:30 25 января 2024

УФСИН России по Тюменской области | Фото: УФСИН России по Тюменской области

Мобильные телефоны пытался пронести в исправительную колонию № 4 технолог одной из организаций, действующей на режимной территории, сообщает УФСИН России по Тюменской области.

42-летний мужчина был остановлен при входе через контрольно-пропускной пункт колонию. При досмотре у него обнаружили два предназначавшихся осужденным телефона.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол. Работать на режимной территории мужчине будет запрещено.

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# УФСИН по Тюменской области

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