В тюменскую колонию пытались пронести телефоны для осужденных
Происшествия, 13:30 25 января 2024
| Фото: УФСИН России по Тюменской области
Мобильные телефоны пытался пронести в исправительную колонию № 4 технолог одной из организаций, действующей на режимной территории, сообщает УФСИН России по Тюменской области.
42-летний мужчина был остановлен при входе через контрольно-пропускной пункт колонию. При досмотре у него обнаружили два предназначавшихся осужденным телефона.
В отношении правонарушителя составлен административный протокол. Работать на режимной территории мужчине будет запрещено.