В тюменскую колонию пытались пронести телефоны для осужденных

| Фото: УФСИН России по Тюменской области | Фото: УФСИН России по Тюменской области

Мобильные телефоны пытался пронести в исправительную колонию № 4 технолог одной из организаций, действующей на режимной территории, сообщает УФСИН России по Тюменской области.

42-летний мужчина был остановлен при входе через контрольно-пропускной пункт колонию. При досмотре у него обнаружили два предназначавшихся осужденным телефона.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол. Работать на режимной территории мужчине будет запрещено.